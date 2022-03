Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Les prix de certains produits d'import-export du Vietnam, en particulier les produits aquatiques et les engrais, grimpent en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine.



Nguyen Do Anh Tuan, chef du Département de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que la Russie était un marché potentiel pour les produits agricoles vietnamiens, en termes d'exportation et d'importation.



A court terme, le conflit armé affectera considérablement les exportations de produits agricoles du Vietnam vers la Russie ainsi que ses importations depuis ce pays, a-t-il souligné.



En outre, les États-Unis, la Commission européenne, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne et l'Italie ont annoncé la suppression d'un certain nombre de banques russes du système de messagerie SWIFT, ce qui entraverait les transactions dans les temps à venir, selon le responsable.



Il a donc suggéré aux exportateurs et importateurs nationaux de suivre de près les nouvelles réglementations et informations publiées par les banques russes, pour au moins sécuriser les paiements dans le commerce.



L'économiste Nguyen Minh Phong a également précisé les difficultés de paiement dues au conflit. Cependant, la demande russe de produits agricoles augmentera , car la guerre russo-ukrainienne a entraîné une pénurie d'approvisionnement, ce qui est une bonne opportunité pour le Vietnam.

L'économiste Nguyen Minh Phong. Photo : nongnghiep.vn

Le Vietnam pourrait exporter des produits agricoles vers la Russie à des prix élevés si le Vietnam modifie les méthodes de paiement de manière flexible, a suggéré l'économiste.



Il a également constaté que les produits agricoles vietnamiens pouvaient toujours accéder au marché russe, et que les entreprises vietnamiennes pouvaient même ouvrir des établissements de production dans le pays qui a une forte demande de produits agricoles, surtout en hiver.



Certains exportateurs nationaux ont déclaré qu'ils étaient également affectés par la suspension des vols vers la Russie.



Selon le Département général des douanes du Vietnam, le Vietnam a importé plus de 322.700 tonnes d'engrais, dont 53.700 tonnes d'une valeur de près de 29,6 millions de dollars en provenance de Russie.



L'année dernière, le Vietnam a dépensé 143,5 millions de dollars pour acheter plus de 386.100 tonnes d'engrais russes.



Les prix des engrais importés ont augmenté de 80 à 130 % depuis le début de l'année, par rapport à la même période l'année dernière, ce qui a eu un impact sur la production agricole locale.-VNA