Les fleurs de pêcher s'épanouissent, donnant à tout le monde le sentiment que le Têt est très proche.Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - À l'approche du Nouvel an lunaire 2024, pour obtenir une belle branche de pêcher, le client doit dépenser entre trois et quatre millions de dôngs. Cette année, les prix des pêchers sont plus élevés que l’année dernière, mais en retour, les fleurs dont magnifiques et les branches possèdent de nombreux bourgeons.



Profitant d'un week-end approchant du Têt, de nombreux habitants de Hanoï se sont rendus au jardin de pêchers pour contempler et acheter des branches de pêcher pour le Nouvel An du Dragon. Le village de pêchers de Phu Thuong (arrondissement de Tây Hô) regorge de visiteurs du matin au soir. Cette année, les petites et moyennes branches de pêcher coûtent entre 150.000 dôngs et 400.000 dôngs, tandis que les grandes branches sont vendues entre un million et quatre millions de dôngs.

Minh Tân contemple la branche de pêcher qu'il vient d'acheter pour trois millions de dôngs. Il s'agit d'une variété de pêcher de couleur rose pâle avec des pétales plus fins que les fleurs ordinaires, connue sous le nom de bich dào. Nam, un client habitué des jardins de Phu Thuong note que cette année le prix est plus élevé que l'année dernière.



Les jardiniers expliquent qu'après le 15e jour du 12e mois lunaire (soit deux semaines avant le Nouvel An lunaire), le commerce s’est accéléré et qu'il ne reste déjà plus beaucoup de branches de pêches à vendre, car les clients réguliers et les commerçants des provinces les ont déjà réservées. Les grandes plantes sont principalement destinées aux entreprises et aux immeubles qui les louent jusqu'au 15e jour du Nouvel An.

Des clients se rendent au jardin de pêchers pour contempler et acheter des branches de pêcher pour le Nouvel An du Dragon.Photo : VNA/CVN

Dans la rue Lac Long Quân, on trouve toutes sortes de pêches du Têt provenant des provinces de Hung Yên, Bac Giang, Lang Son (Nord), avec des prix allant de 150.000 dôngs à plusieurs millions de dôngs.

Lê Huu Vinh a choisi d'acheter une branche de pêcher pour décorer sa maison tôt avant le Têt. "Cette année, nos finances sont limitées, c'est pourquoi je n'achète qu'une branche de taille moyenne", a déclaré ce client.



"J'aime vraiment l'atmosphère à Hanoï dans les jours précédant le Têt, et je suis excitée et impatiente pour le Nouvel An lunaire", a partagé la jeune femme Thu Trang.

Les fleurs de pêcher s'épanouissent, donnant à tout le monde le sentiment que le Têt est très proche. - CVN/VNA