Hanoi (VNA) - Le conseil d'administration du lac Hoan Kiem et du Vieux quartier de Hanoi organise un programme culturel et artistique du 28 janvier au 15 février pour célébrer le Nouvel An lunaire 2022 - l'année du Tigre.



Diverses activités sont prévues notamment des performances artistiques, un échange entre producteurs de narcisses, la fabrication de "banh chung" (gâteaux de riz gluant carré), une exposition de poteries et des spectacles son et lumière.



Une cérémonie pour ériger le "cay neu" (haute tige de bambou), un rituel important pour éloigner les mauvais esprits et accueillir le Nouvel An lunaire, sera également reconstituée.



Le programme se déroule dans de nombreux lieux dont le centre d'échanges culturels du vieux quartier de Hanoi au 50 rue Dao Duy Tu, la maison du patrimoine au 87 rue Ma May, la maison communale Kim Ngan au 42 rue Hang Bac, le Centre d'information culturelle Ho Guom au 2 rue Le Thai To et la rue des fresques murales Phung Hung.



Les activités sont diffusées en direct via la page Facebook "Pho Co Ha Noi" à l'adresse https://www.facebook.com/phocohanoi.HN/ et sur le site www.hoankiem360.vn. -CPV/VNA