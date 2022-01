Hanoï, 21 janvier (VNA) - Un séminaire sur l'assistance technique aux femmes entrepreneurs vietnamiennes engagées dans l’e-commerce transfrontalier s'est tenu le 21 janvier dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

L'événement a été organisé conjointement par l'Agence de développement des entreprises du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, le Département américain du commerce, l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le Département d'État américain et le programme d'assistance à la croissance économique en Asie (US-SEGA).



S'adressant à l'événement, la directrice adjointe de l'Agence de développement des entreprises, Bui Thi Thu Thuy, a déclaré que les petites et moyennes entreprises (PME) détenues par des femmes jouent un rôle important dans la création d'emplois et de revenus pour les travailleurs, contribuant à améliorer la position des femmes et accroître les investissements dans les soins de santé et l'éducation des enfants, en particulier des filles, et promouvoir le potentiel de croissance économique.

Cependant, ils ont encore des capacités limitées et sont confrontés à de nombreuses difficultés et obstacles liés aux relations commerciales, aux applications scientifiques et technologiques, à l'accès financier, au paiement électronique, à la logistique et aux douanes, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a-t-elle déclaré.

La promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes est une orientation politique importante. Selon la stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030, le taux de femmes dirigeantes ou propriétaires d'entreprises devrait atteindre au moins 27 % d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.

Bui Thi Thu Thuy a déclaré que les politiques de soutien aux femmes entrepreneurs dans le commerce électronique ont également été intégrées dans les politiques générales de soutien aux PME et au développement de l’e-commerce.

Les femmes entrepreneurs seront soutenues à 100 % ou une partie du coût pour participer aux plateformes internationales de commerce électronique.

De nombreuses initiatives de partenariat public-privé ainsi que celles du secteur privé ont été mises en œuvre et ont apporté des impacts pratiques et utiles à la communauté des femmes d'affaires en rejoignant le commerce électronique transfrontalier, a noté Bui Thi Thu Thuy.

Les participants ont axé leurs discussions sur les opportunités et les défis pour les entreprises appartenant à des femmes qui s'engagent dans l’e-commerce transfrontalier, les lacunes dans les politiques et les données réelles et des efforts partagés de partenariat public-privé pour promouvoir la participation des femmes entrepreneurs au commerce électronique transfrontalier.- VNA