Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu des félicitations de plusieurs pays à l’occasion de son élection à la présidence du Vietnam.



Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn; le ministère mexicain des Relations extérieures, au nom du gouvernement et du peuple mexicains; le ministère bolivien des Affaires étrangères, au nom du gouvernement et du peuple boliviens, lui ont adressé leurs félicitations.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a été congratulé par Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, émir de Dubaï; et Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des Forces armées des Émirats arabes unis, à l’occasion de son élection au poste de chef du gouvernement vietnamien.



Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu des félicitations de Sergio Massa, président de la Chambre des députés d’Argentine (chambre basse), à l’occasion de son élection à la présidence de l’organe législatif vietnamien. -VNA