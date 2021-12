Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur l'économie mondiale. Cependant, le Vietnam s'est toujours efforcé de maintenir une croissance du PIB positive, réalisant même un nouveau record d'exportations, figurant parmi les 20 principales économies en termes de commerce international.



C’est ce qu’a constaté un article récemment publié par l’agence de presse russe Sputnik.



Cet article a cité les prévisions 2022 de la Banque mondiale (BM), de la Banque asiatique de développement (ADB), de la société par actions VNDIRECT Securities, ainsi que celles de plusieurs experts et investisseurs, lesquelles sont toutes optimistes quant aux perspectives de la croissance économique du Vietnam.



Selon l’article, fin 2021, avec un taux de couverture vaccinale élevé et une vaccination rapide, l'économie vietnamienne s'est fortement redressée avec des signes optimistes. Les données des Douanes et du ministère vietnamiens de l’Industrie et du Commerce montrent qu'au 15 décembre, le volume total du commerce extérieur du Vietnam était estimé à 633,22 milliards de dollars, en hausse de 22,9% par rapport à la même période 2020. Les exportations vietnamiennes ont atteint 317,45 millions de dollars, soit une hausse de 18,7% en glissement annuel. Le Vietnam a ainsi affiché un excédent commercial pour la 6e année consécutive et les exportations devraient continuer d'être le principal moteur de la croissance de l'économie en 2022.