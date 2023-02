Des experts du DFCD et du WWF inspectent la culture du ginseng Ngoc Linh à Quang Nam. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Des experts du Fonds néerlandais pour le climat et le développement (DFCD) et du Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam se sont rendus sur le terrain les 26 et 27 février pour inspecter le projet sur le développement durable du ginseng Ngoc Linh sous couvert forestier dans la province de Quang Nam (Centre).Le projet est mené par le groupe Sâm Sâm sur une superficie de 2,5 ha dans la commune de Tra Linh, district de Nam Tra My, bénéficiant un investissement total de 120 milliards de dongs (5,2 millions de dollars) pour la première phase.C'est l'un des 20 projets sûrs et l'un des huit projets asiatiques évalués et soutenus financièrement conjointement par le WWF et le DFCD.Huib Jan de Ruijter, expert de haut rang de la Dutch Entrepreneurial Development Bank, a salué le projet pour avoir offert des avantages économiques non seulement à l'entreprise mais aussi à la communauté locale, notamment en termes de protection de l'écosystème forestier durable et d'atténuation des impacts du changement climatique.