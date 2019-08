Le Dr Tan Khee Giap, président du Comité national pour la coopération économique du Pacifique de Singapour, s'exprime lors du forum économique d'Asie 2019. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Plus de 150 experts des pays de l’ASEAN et d’autres pays se sont réunis, lors du forum économique d’Asie 2019 qui s’est ouvert le 29 août à Singapour, pour discuter de la compétitivité économique et de la productivité de travail.

Les experts ont également évoqué les conséquences du changement climatique et les mesures de résilience au changement climatique, l’évolution de l'économie mondiale dans la chaîne de valeur mondiale, ainsi que les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises dans la conjoncture où le protectionnisme augmente.

Quant à la compétitivité de l’économie vietnamienne, le président du Comité national de la coopération économique du Pacifique de Singapour, le Dr Tan Khee Giap a précisé que dans le classement annuel de la compétitivité économique des dix pays de l'ASEAN, le Vietnam se classe depuis longtemps au 7ème rang.

Il a estimé que le Vietnam devrait faire beaucoup d’efforts, notamment dans la création de zones économiques spéciales.

Il a espéré que la compétitivité de l'économie vietnamienne serait améliorée quand le Vietnam attire d'importants capitaux d'investissements étrangers.

Selon lui, Singapour a également recommandé au gouvernement vietnamien de créer de nouvelles zones industrielles, non seulement au Sud, mais également au Centre et au Nord, pour que l'économie vietnamienne puisse se développer de manière plus équilibrée.

Des experts présents à ce forum. Photo: VNA



Ce forum se clôturera le 30 août. -VNA