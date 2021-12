Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association « passerelle culturelle » Italie-Vietnam en Italie et la communauté vietnamienne à Chypre ont fait un don de 5.000 euros à des enfants devenus orphelins à cause du COVID-19 vivant dans les 7e et 8e arrondissements et celui de Binh Chanh à Ho Chi Minh-Ville.

Pour mobiliser cette somme, les membres de l'Association « passerelle culturelle » Italie-Vietnam ont vendu des produits lors des événements organisés dans la ville italienne de Bologne en août et septembre 2021.

La somme mobilisée a été remise symboliquement en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite en France début novembre. Elle a été distribuée à 34 orphelins de trois arrondissements de la mégapole du Sud.

Le Bureau consulaire d’honneur, l'Association des Vietnamiens de la province d'Odessa (Ukraine) et le Conseil communautaire de bienfaisance ont organisé le 17 décembre une cérémonie de remise de cadeaux à l’Hôpital de pédiatrie d'Odessa No 3.

Selon le maire d'Odessa, lors du 10e Salon de Noël caritatif, la communauté vietnamienne à Odessa a fait un don de 100.000 grivna (environ 3.600 dollars). La somme a été utilisée pour acheter trois moniteurs de santé modernes.

L’Hôpital de pédiatrie d'Odessa No 3 est la principale clinique pédiatrique d'Odessa. Ces derniers temps, l'hôpital a ouvert un nouveau service de traitement du COVID-19 pour les patients pédiatriques sévères, avec 120 lits. -VNA