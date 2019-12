Le 9e programme d’échange d’entreprises de la préfecture japonaise d’Aichi et des étudiants étrangers a eu lieu le 14 décembre à l’Université de l’industrie de Nagoya. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Le 9e programme d’échange d’entreprises de la préfecture japonaise d’Aichi et des étudiants étrangers a eu lieu le 14 décembre à l’Université de l’industrie de Nagoya au Japon.

Cet événement a vu la participation de près de 200 étudiants venus de différents pays faisant des études au Japon dont ceux du Vietnam, des représentants des autorités de la préfecture d’Aichi, et d’une quarantaine de compagnies et organisations japonaises.

Organisé conjointement par l'Association des anciens étudiants vietnamiens de la préfecture d'Aichi (VARONET), l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens de la région de Tokai (Vysa Tokai) et des organisations japonaises, ce programme vise à favoriser la connexion entre entreprises japonaises en quête de la main-d’œuvre et étudiants étrangers. Il s’agit aussi d’une bonne opportunité pour eux de se renseigner auprès des anciens étudiants qui ont vécu et travaillé plusieurs années au pays du Soleil Levant.

Située au Centre méridional du Japon, la préfecture d’Aichi est considérée comme un berceau de l’industrie japonaise, un grand quartier général des groupes internationaux; aussi cette préfecture est-elle une des localités attirant les ressources humaines étrangères dont celles du Vietnam.

Fondée depuis 2010, VARONET vise à assister les entreprises de la préfecture d’Aichi à recruter des travailleurs et promouvoir les relations Vietnam-Japon. Chaque année, VARONET coopère avec Aichi pour organiser des programmes d’échanges entre entreprises japonaises et jeunes vietnamiens à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et la ville de Nagoya, pour en attirer davantage à faire des études ou y travailler. -VNA