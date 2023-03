Un numéro artistique lors de l'événement. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Une soirée musicale pour faire le bilan de la Semaine de la culture vietnamienne (du 13 au 18 mars) à l'Université de l'amitié entre les peuples de Russie, a eu lieu le 18 mars.



Il s'agissait d'un événement en écho à la Semaine des cultures des ethnies organisée par l'Université de l'amitié entre les peuples de Russie (RUDN).



Sololov Vyacheslav, chargé de la gestion des étudiants à la RUDN, a hautement apprécié et remercié les étudiants vietnamiens pour les nombreux événements significatifs qu'ils avaient organisés, afin de présenter la culture vietnamienne aux Russes et aux amis internationaux et contribuer ainsi au renforcement des relations étroites entre le Vietnam et la Russie.



Outre des chansons et des danses, les étudiants vietnamiens ont organisé des stands présentant des produits vietnamiens, attirant un grand nombre d'amis russes et internationaux. -VNA