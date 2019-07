Des étudiants malaisiens participent à la campagne de volontariat « Été vert » 2019 qui a été lancée le 7 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : nst.com.my

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Quelque 62 étudiants de diverses universités malaisiennes ont participé à la campagne de volontariat « Été vert » 2019 qui a été lancée le 7 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Lee Lam Thye, président de la Fondation des étudiants bénévoles (Student Volunteers Foundation - YSS), les volontaires malaisiens, en collaboration avec 50.000 autres volontaires, contribueraient à la mise en œuvre de projets et d'activités visant à soutenir les communautés et populations locales dans le besoin. Ils seraient divisés et placés dans trois communes que sont Tân Kiên, Thai My, Hiêp Phuoc et dans le quartier de Thân Thoi Hiêp de la mégapole du Sud.

En participant à la campagne, les étudiants malaisiens auraient l'occasion d'en apprendre davantage sur la vie et la culture des communautés locales, a ajouté M. Lee Lam Thye. -VNA