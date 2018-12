Photo de groupe des représentants de la JICA et des organes vietnamiens honorés. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’imprimerie nationale de la monnaie du Vietnam, relevant de la Banque d’Etat, et le Centre de recherche et de production de vaccins et de produits biologiques du ministère de la Santé se sont vu attribuer le prix du président de la JICA (Agence japonaise de coopération international).

Le prix vise à récompenser les individus et organes ayant des contributions considérables au développement socio-économique des pays à travers des activités de coopération avec la JICA.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 13 décembre à Hanoï, en présence du vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam Doan Thai Son, du vice-ministre vietnamien de la Santé Truong Quoc Cuong et du représentant en chef de la JICA au Vietnam, Konaka Tetsuo, entre autres.

Selon Doan Thai Son, les projets d’assistance technique de la JICA ont permis à la Banque d’Etat d’améliorer ses compétences dans des domaines comme l’inspection, la gestion des créances douteuses, les politiques monétaires et d’autres. Le projet d’assistance à l’imprimerie de l’argent de la JICA joue un rôle important pour la Banque d’Etat.

Pour sa part, Truong Quoc Cuong, a tenu en haute estime la coopération et le soutien efficaces de la JICA et d’autres partenaires japonais dans le domaine de la santé en général et de vaccins en particulier.

Le prix du président de la JICA a vu le jour en 1975 et vise à honorer les individus et collectifs ayant des contributions importantes au développement socio-économique, à la formation du personnel… dans les pays en développement à travers les activités de coopération internationale. En 2018, ce prix a été attribué à 35 individus et 14 collectifs.

Les programmes de coopération déployés par la JICA se concentrent sur trois piliers : promotion de la croissance économique et renforcement de la compétitivité internationale, assistance aux personnes vulnérables et renforcement de l’administration publique. -VNA