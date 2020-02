Avec l’entrée en vigueur de l’EVFTA, les entreprises vietnamiennes accédéront à un vaste marché à fort potentiel. Elles doivent cependant satisfaire de nombreuses réglementations et normes strictes.

Le commerce électronique au Vietnam est en pleine croissance, mais de nombreuses personnes et entreprises utilisent des plateformes en ligne pour vendre des produits de faible qualité ou contrefaits.

Entretien avec Bùi Thanh Son, vice-ministre des Affaires étrangères, et Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, sur les accords EVFTA et EVIPA.