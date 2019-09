Un coin du Salon international de l’alimentation et des boissons (World Food 2019) à Moscou. Photo: http://netnews.vn



Moscou (VNA) – Une dizaine d’entreprises vietnamiennes du secteur agroalimentaire et d'autres, participent depuis le 24 septembre au Salon international de l’alimentation et des boissons (World Food 2019) à Moscou, en Russie.

Tin Thinh Co. Ltd, Nam Son Co. Ltd, King Coffee de TNI Corporation, Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (Sabeco), Tien Thinh Company, Trân Châu Corporation, Hanfimex Group, Hoang Son 1 Joint Stock Company, Dakao Company, Long Son Join Stock Company, TH True Milk présentent leurs produits aux côtés de plus de 1.700 autres entreprises de 65 pays du monde.

Le groupe laitier TH True Milk, l’un des premiers fournisseurs de lait frais au Vietnam, a lancé en 2016 un projet de vaches laitières et de transformation de lait de 2,7 milliards de dollars en Russie. Le 7 septembre 2018, TH True Milk a mis en chantier une usine de produits laitiers à Kaluga en Russie.

Participant à cet événement qui se poursuit jusqu'au 27 septembre, les entreprises vietnamiennes veulent rechercher des partenaires russes et d’autres pays pour leurs produits, dont le thon en conserve, le thé, le café, la bière, la noix de cajou.

Elles bénéficient de l’appui du Centre de promotion du commerce du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour participer à ce salon.

Considéré comme un rendez-vous majeur de l’industrie des aliments et des boissons et une source vibrante de produits pour le marché russe, le World Food Moscow attire un vaste public, constitué de grossistes, de distributeurs, de détaillants et de restaurateurs. – VNA