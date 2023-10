Andries Gryffroy, président de l'ABV (gauche) et Nguyen Quang Vinh, vice-président de VCCI, signent un protocole de coopération. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - Une rencontre d'entreprises Vietnam-Belgique a eu lieu le 18 octobre à Bruxelles, créant une opportunité pour les échanges directs entre les entreprises des deux côtés.

L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam en Belgique en collaboration avec l'Alliance Belgique-Vietnam (ABV) et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), avec la participation d'une délégation de la province de Hai Duong dirigée par le président du Comité populaire provincial, Trieu The Hung.

Lors de cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE), Nguyen Van Thao, a souligné que cet événement faisait partie des activités visant à célébrer cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique. La Chambre des Représentants belge a également adopté une résolution soutenant les victimes de l'Agent Orange/dioxine au Vietnam, a-t-il noté.

Pour sa part, Andries Gryffroy, président de l'ABV, a émis son souhait que de nombreuses entreprises vietnamiennes investissent sur le marché belge. Actuellement, VinFast a déjà commencé ses activités sur le marché belge. Il a rappelé que l'Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) représentait une opportunité pour les deux côtés d'exporter leurs produits sur les marchés respectifs. À cette occasion, l'AVB et la VCCI ont signé une prolongation de leur protocole d'accord, dans le but de mieux soutenir la communauté des entreprises vietnamiennes et belges.

A cette occasion, le président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Trieu The Hung, a présenté les atouts de sa province aux investisseurs belges. Hai Duong souhaite attirer les investissements européens, y compris de la Belgique, notamment dans les secteurs de la logistique et de l'agriculture écologique.

Philippe Vermeulen, président du groupe Avalon, prend la parole. Photo: VNA

De Grand Ry, consul honoraire du Vietnam et entrepreneur dans le secteur de la logistique depuis plus de 20 ans avec le Vietnam, a déclaré que son entreprise exportait des produits chimiques vers le Vietnam et importait des chaussures de sport, du café et les distribuait principalement sur le marché suisse. Il a salué la qualité du litchi de Hai Duong et a exprimé son intérêt à importer ces fruits en Belgique.

Philippe Vermeulen, président du groupe Avalon, a exprimé son souhait de rechercher des opportunités de coopération au Vietnam dans des domaines tels que la planification, la conception, la construction d'usines, d'hôtels, d'hôpitaux, de maisons de retraite... conformément aux normes européennes, etc.- VNA