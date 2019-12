L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L’Association des entrepreneurs vietnamiens en Allemagne a organisé le 7 décembre à Berlin le 6e Congrès de l’Association pour le mandat 2019-2021, réunissant des membres de l’Association et des représentants des entreprises et associations de nombreuses villes allemandes.

Selon Pham Ngoc Ky, président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Allemagne pour le mandat 2016-2029, au cours des dernières années, l'association a coopéré avec l’ambassade du Vietnam, des associations et localités vietnamiennes ainsi qu'avec les organisations et les localités du pays hôte pour organiser de nombreux événements afin de renforcer les échanges et de promouvoir l'investissement, le commerce et la culture entre le Vietnam et l'Allemagne.

S'exprimant lors de la réunion, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a reconnu et a hautement apprécié les réalisations de l'association. L'ambassadeur a déclaré espérer que dans le temps à venie, l'association élargirait son réseau de membres et renforcerait sa solidarité interne, contribuant à promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Allemagne.

Selon l’ambassadeur, le plan d'action de l'exécution du programme de partenariat stratégique Vietnam-Allemagne pour la période 2019-2021 et l’entrée en vigueur le l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ouvriront de grandes opportunités aux entreprises des deux pays.

Lors du congrès, les délégués ont élu le Comité exécutif du 6e mandat, composé de 19 membres dont Vo Van Long a été élu président. -VNA