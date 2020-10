Le vice-ministre cubain de la Santé, Luis Fernando Navarro Martínez prend la parole lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le 7 octobre, à La Havane, a eu lieu une cérémonie de remise symbolique de 100 tonnes de riz aux médecins cubains en première ligne contre la pandémie de COVID-19 et 25 tonnes de riz à la coentreprise de fabrication de céramiques sanitaires SANVIG de la Compagnie général Viglacera du Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie tenue dans la zone spéciale de développement de Mariel, le vice-ministre cubain de la Santé, Luis Fernando Navarro Martínez, a affirmé que Cuba chérissait toujours les sentiments et les gestes amicaux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens. Il a souligné que les activités pour resserrer la coopération et l'affection traditionnelles entre les deux pays dans le contexte d'épidémie de COVID-19 causant de nombreuses difficultés à travers le monde revêtait une grande signification dans l'année où le Vietnam et Cuba célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung a réaffirmé les valeurs durables des relations spéciales entre les deux pays à travers différentes étapes de lutte de chaque nation, exprimant en même temps sa confiance quant au succès des projets de production et d'investissement de la coentreprise, contribuant à renforcer et enrichir la solidarité de longue date entre les deux peuples. -VNA