L'Association des jeunes entrepreneurs de la province de Dak Lak offre des cadeaux aux représentants des entreprises sud-coréennes. Photo: VNA.

Dak Lak (VNA) - Un programme visant à promouvoir les relations commerciales et la coopération agricole entre les jeunes entrepreneurs de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) et les entreprises sud-coréennes s'est tenu le 16 juin.

S'exprimant lors de l'événement, le président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Dak Lak, Pham Dong Thanh, a informé les participants du potentiel et des avantages pour le développement socio-économique, et des domaines nécessitant des investissements dans la localité.

Dans les temps à venir, Dak Lak se concentrera sur le développement d'un secteur agricole largement développé dans le sens de la modernité, de l'intégration et de l'adaptation au changement climatique ; promouvoir la restructuration agricole et le développement de l'agriculture circulaire, de l'agriculture propre et biologique associée au tourisme et du développement forestier durable.

Des représentants d'entreprises sud-coréennes ont présenté leur expérience et leurs points forts, exprimant leur désir d'avoir plus d'informations sur le marché et d'opportunités d'investissement à Dak Lak, en particulier dans l'agriculture intelligente et propre. -VNA