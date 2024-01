Réception de la délégation du groupe sud-coréen SK. Photo: VNA Can Tho (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de Can Tho, Nguyen Van Hieu, a eu le 18 janvier une séance de travail avec les représentants du groupe sud-coréen SK autour des des opportunités de coopération dans l’agriculture et l’énergie verte.

Lee Dong Uk, conseiller principal du groupe SK, a présenté le rôle de l'hydrogène vert, les prévisions du marché mondial de l’hydrogène vert avant de proposer de l’utiliser dans la construction d’une économie énergétique propre.

Le responsable de SK a exprimé le souhait de construire un centre de produits agricoles en gros à Can Tho utilisant des énergies propres et respectueuses de l’environnement.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti a déclaré que l'installation par SK d'une infrastructure de production d'hydrogène vert à Can Tho permettrait d'attirer plus d'investissements dans la ville et la région du delta du Mékong.





Le même jour, le secrétaire du Comité du Parti de Can Tho, Nguyen Van Hieu a reçu des responsables de la société de l’environnement Darco Vietnam (Singapour).



Lim Chuan Hui, directeur de Darco Vietnam, a exprimé le désir de coopérer et d’investir dans un certain nombre de projets de traitement des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Can Tho.



Darco Vietnam souhaite également explorer d'autres opportunités d'investissement à Can Tho dans un avenir proche, a-t-il souligné. Can Tho soutient fermement les projets d'investissement du groupe SK et lui créera de bonnes conditions pour qu'il puisse les mettre en œuvre , a-t-il indiqué.

De son côté, Nguyen Van Hieu a informé que sa ville avait lancé un appel à investissement dans quelques projets de traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau dans des parcs industriels. Il a donc proposé à Darco Vietnam de continuer à sonder les opportunités de coopération en la matière. -VNA