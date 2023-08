Hanoï (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam au Mexique a informé avoir invité plusieurs entreprises mexicaines dont les groupes Coppel, Bodega SAPI de CV, les sociétés Foncer, Super Kiosko Sa de CV à participer à l'exposition Viet Nam International Sourcing 2023 qui aura lieu à Ho Chi Minh-Ville en septembre.Organisé par le Département des Marchés Europe - Amérique (Ministère de l'Industrie et du Commerce), Viet Nam International Sourcing 2023 vise de soutenir efficacement les entreprises dans leurs efforts pour participer plus profondément à la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement, ainsi que promouvoir les liens entre les chaînes de distribution, les importateurs étrangers, les entreprises de fabrication et les exportateurs.Il s'agit également d'une activité pour mettre en œuvre le projet "Promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers d'ici 2030". Sur la base des objectifs du projet, le ministère de l'Industrie et du Commerce élabore un plan pour organiser la série d'événements "Viet Nam International Sourcing 2023".Viet Nam International Sourcing Expo 2023 comprendra une série de conférences, de séminaires, d'activités de connexion commerciale.Cette année, sur une superficie de 8.000 m², cette expo regroupera environ 300 entreprises d’une trentaine de pays et territoires, représentant différents domaines de la chaîne d'approvisionnement internationale. Environ 8.000 visiteurs sont attendus.Pendant les trois jours de Viet Nam International Sourcing 2023, il y aura 10 séminaires et forums d'affaires de connexion commerciale avec la participation de grandes entreprises telles que Aeon, Uniqlo (Japon); Walmart, Amazon, Boeing, AES (États-Unis), Carrefour, Décathlon (France) ; Groupe Central (Thaïlande); Coppel ( Mexique )…Outre l'objectif de promotion des exportations, Viet Nam International Sourcing 2023 propose également des activités en marge pour aider les entreprises à améliorer leurs capacités de se développer durablement sur le marché mondial via des formations en ligne le 15 août et une consultation directe à Ho Chi Minh-Ville le 12 septembre avec la participation d'experts européens. -VNA