Séance de travail entre les autorités de la province de Binh Phuoc et la délégation japonaise. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) – Le 21 janvier, le président de l’Association d’amitié Japon – Vietnam, Sakai Hironori, à la tête d’une délégation d’entreprises japonaises, a eu une séance de travail avec les dirigeants du Comité populaire de la province de Binh Phuoc et des dizaines d’entreprises locales en vue de promouvoir l’investissement en 2020.

Le président du Comité populaire provincial Tran Tue Hien a souhaité que l’Association d’amitié Japon – Vietnam aide à présenter les potentiels de Binh Phuoc aux entreprises japonaises.

La province a planifié la construction de l’infrastructure pour 13 zones industrielles concentrées d’une superficie totale de plus de 14.000 ha, dont cinq zones industrielles étaient remplies par des usines. Jusqu'à présent, 230 projets d’investissement étranger, dont 4 projets japonais sont en opération dans la province.



Le président du Comité populaire provincial a déclaré que Binh Phuoc était en voie d’innovation avec une croissance économique élevée. En particulier, Binh Phuoc se situe près de la porte du Triangle d'or avec le Cambodge et le Laos, et dans la zone économique clé du Sud, cela offrant de nombreuses d’opportunités d’investissement pour les entreprises nationales.



Le président de l’Association d’amitié Japon – Vietnam, Sakai Hironori, a fait savoir que de nombreuses entreprises japonaises iront dans la province avec des projets concrets concentrant sur des projets technologiques, en privilégiant de la province de Binh Phuoc.



Selon lui, de nombreuses entreprises japonaises souhaitent mettre en œuvre des projets de production au Vietnam qui possède d’une main d’œuvre jeune et dynamique. Concrètement, en octobre prochain, l'Association d'amitié Japon-Vietnam et la province de Binh Phuoc co-organiseront un grand événement de promotion de l'investissement afin d'amener les investisseurs japonais dans cette localité. -VNA