Tokyo (VNA) - Une conférence s'est tenuele 8 septembre à Tokyo pour promouvoir les investissements japonais dans la province de Long An, dans le delta du Mékong.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-secrétaire permanent du comité provincial du Parti, Nguyen Thanh Hai, a déclaré que la province avait organisé des missions de travail à Tokyo et dans les préfectures de Hyogo, Ibaraki et Kanagawa. En conséquence, la province a signé une déclaration commune avec Hyogo sur la coopération dans la promotion du commerce et des investissements, le tourisme, l'industrie auxilaire, la logistique et la formation des ressources humaines. Long An est également parvenue à un consensus avec Ibaraki sur le développement et l'offre de main-d'œuvre.

Pendant ce temps, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a déclaré qu'avec un emplacement stratégique, un système de transport pratique, une main-d'œuvre jeune abondante et une infrastructure synchrone, Long An est bien placée pour attirer des investissements dans l'industrie, les zones urbaines, les services commerciaux, le tourisme, la haute technologie. l'agriculture et devenir une plaque tournante des services, de l'industrie et de la logistique dans le delta du Mékong.

Manabu Tsukada de l'Organisation japonaise du commerce extérieur a déclaré que Long An est désormais l'une des plus grandes sources d'investissement japonais au Vietnam avec 50 millions de dollars l'année dernière.

Saluant les atouts et l'environnement commercial de Long An, un représentant de Sapporo Beer Co. Ltd a déclaré que les autorités locales offraient tout le soutien possible à l'entreprise pour faire des affaires.

A l'issue de l'événement, Nguyen Thanh Hai a assisté à la signature d'accords de coopération entre les entreprises des deux pays. - VNA