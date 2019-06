Rome (VNA) – La Chambre de Commerce et l’Université de Turin, en collaboration avec des ambassades de l’ASEAN, ont organisé les 17 et 18 juin dans la ville italienne, un séminaire dans la ville italienne pour promouvoir la coopération entre les entreprises du Piémont et le bloc régional.

L’évènement a attiré plus de 300 délégués, y compris la maire de la ville de Turin, Chiara Appendino, le président de la Chambre de Commerce de Turin, Vincenzo Ilotte, la directrice de l’Université de Turin, Gianmaria Aeve, des ambassadeurs, représentants commerciaux de l’ASEAN en Italie

Quelques 130 rencontres entre les entreprises du Piémont et leurs partenaires aséanniens, ont été organisés dans le cadre du séminaire, leur permettant de rêchrcher de nouvelles opportunités de coopération.

Cet évènement vise à jeter les bases des relations commerciales entre le Piémont et l’ASEAN, a déclaré Vincenzo Ilotte.

Afirmant que le Vietnam était le premier grand partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN, l’ambassadrice vietnamienne Nguyen Thi Bich Hue a appelé les entreprises italiennes à profiter les politiques ouvertes et attrayantes de son pays pour renforcer leur investissement au Vietnam.

Le 16 juin, la délégation d’ambassadeurs de l’ASEAN en Italie a assisté au vernissage d’une exposition de peintures folkloriques du village Dong Ho et goûté des plats traditionnels du Vietnam au Centre scientifique et culturel Italie-Vietnam à Turin. -VNA