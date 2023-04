Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – 150 entreprises des localités du delta du Mékong ont rencontré 13 entreprises du Yunnan (Chine), lors d’un événement tenu vendredi 21 avril dans la ville de Cân Tho (Sud).

L’événement a été une opportunité pour les fournisseurs de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de la ville de Cân Tho ainsi que de la région Sud-Ouest de coopérer avec les entreprises d'import-export et de l'industrie logistique du Yunnan.

En 2019, la valeur totale des importations et des exportations par les portes frontalières de Lao Cai ont atteint plus de 3,8 milliards de dollars dont la valeur des exportations vietnamiennes de produits agricoles a atteint plus de 1,2 milliard de dollars (830.000 tonnes de fruits du dragon, 260.000 tonnes de maniocs, 27.300 tonnes de litchis, 13.000 tonnes de mangues).

En 2022, malgré les impacts de l’épidémie de Covid-19, la valeur totale des importations et des exportations par les portes frontalières ont atteint plus de 2,2 milliards de dollars. Les exportations de produits agricoles par les portes frontalières de Lao Cai se sont élevées à près de 800.000 tonnes. -VNA