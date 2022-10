Rencontre des entreprises et hommes d'affaires exemplaires du district de Dong Anh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De nombreuses localités de Hanoï ont organisé des rencontres en l’honneur des entreprises et hommes d’affaires locaux à l’occasion du 18e anniversaire de la Journée nationale des hommes d'affaires (13 octobre).

Pendant les deux ans d’épidémie de Covid-19, bien des entreprises de la capitale ont non seulement maintenu leurs activités mais ont promu également leur responsabilité sociale.

Avec plus de 4.500 entreprises, hommes d’affaires, coopératives, Dông Anh est la première localité des districts de la banlieue de Hanoï en termes de nombre d'entreprises. Cette localité possède un grand potentiel dans le développement des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la transformation du bois, l’élevage, le maraîchage et le commerce.

Pour la transformation du bois, Dong Anh compte environ 500 entreprises et ménages d’affaires qui ont créé d’emplois pour des milliers de travailleurs payés mensuellement dix millions de dongs (plus de 400 dollars) en moyenne.

Ces deux dernières années, le Covid-19 a affecté de nombreuses entreprises locales. Mais la plupart des entreprises de Dong Anh se sont adaptées de manière flexible à la nouvelle normalité, surmontant des difficultés et élargissant même leurs activités de production et d’affaires.

Elles ont aidé le district de Dong Anh à obtenir des résultats plus remarquables en matière de développement socio-économique par rapport aux années précédentes, a déclaré le président du Comité populaire du district, Nguyen Xuan Linh.

Ces neuf derniers mois, la valeur de la production des secteurs économiques du district de Dong Anh est estimée à 127.168 milliards de dongs (+10,9% en glissement annuel) dont 114.188 milliards apportés par les secteurs de l’industrie et de la construction (+10,5%) et 11.177 milliards de dongs par ceux du commerce et des services (+16,5%). Le total des recettes budgétaires du district est estimé à 4.426 milliards de dongs, soit 57% du plan fixé.

Des entreprises et hommes d’affaires de Hanoï s’intéressent non seulement au développement de leurs activités mais aussi contribuent aux activités sociales. Ils ont consacré des centaines de milliards de dong à des fonds locaux de prévention et de contrôle du Covid-19, de soutien aux personnes méritants ou défavorisées….

Pour favoriser leur relance post-pandémique, les autorités municipales ont déployé des politiques de soutien des entreprises impactées par le Covid-19. Concrètement, depuis le début de l’année, la ville a appliqué une réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée pour près de 42.000 entreprises.

Au cours des derniers mois de l'année, la ville s'attachera à lever les difficultés pour les entreprises, donner des prévisions sur le marché, appliquer pleinement les politiques du gouvernement en matière d'exonération, de réduction et de prolongation des délais de paiement des taxes et redevances, de bonification des taux d'intérêt aux entreprises…, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Ha Minh Hai.

Le secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, Mac Quôc Anh a proposé d’accélérer la réforme administrative et la mise en œuvre des politiques en faveur des entreprises.

Plus de 20.000 entreprises ont été créées ces huit derniers mois à Hanoï, avec un capital social total de 226.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 22% en nombre et de 2% en capital par rapport à la même période de l’an dernier, selon l’Office municipal des statistiques.

Rien qu’en août, plus de 2.500 nouvelles entreprises ont vu le jour, soit 2,3 fois plus en glissement annuel. Leur capital social s’est élevé à plus de 25.000 milliards de dôngs, +49% en rythme annuel.

Entre janvier et août, 7.800 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de 2021.

Pendant cette période, le nombre d’entreprises ayant suspendu leurs activités ou en attente de procédures de dissolution a nettement augmenté. - VNA