Photo d'illustration: VNA

Ottawa (VNA) - L'Association des hommes d'affaires Vietnam-Canada à Vancouver a organisé le 18 février un séminaire pour aider les entreprises canadiennes à mieux comprendre le marché vietnamien, qui est considéré comme le plus grand partenaire du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis 2015.



En tant qu'invité spécial de cet événement organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyen Quang Trung, a brossé un tableau de la situation socio-économique du Vietnam, en particulier ses réalisations pendant la phase post-COVID-19. Il a en outre déclaré apprécier le rôle de l'Association des hommes d'affaires Vietnam-Canada dans le soutien aux entreprises des deux pays.



Lors du séminaire, les invités et experts ont répondu aux questions sur le climat d'affaires au Vietnam.



Selon Robert King de la Société des services financiers Ernst & Young au Vietnam, la politique fiscale du Vietnam est actuellement la plus basse par rapport à d’autres pays de l'ASEAN.



Tran Thu Quynh, conseillère au commerce, cheffe du Bureau du Commerce du Vietnam au Canada, a également présenté les atouts du Vietnam dans l'attraction des investissements, dont son commerce électronique en plein essor.



Ce séminaire faisait partie des activités visant à promouvoir le commerce entre les deux pays, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Canada. -VNA