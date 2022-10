Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation d’entreprises de Styrie – un Land d’Autriche, est arrivée au Vietnam pour y sonder des opportunités d’investissement.

Selon un article publié sur le journal autrichien Kronen Zeitung, l'économie vietnamienne est en plein essor, les entreprises et les investisseurs étrangers font la queue - une tendance que l'économie styrienne ne lâche pas.

Pour cette raison, une délégation d'entrepreneurs styriens et de représentants d'institutions importantes, conduite par la ministre de l'Économie du Land, Barbara Eibinger-Miedl, est partie samedi pour le Vietnam. Leur mission : explorer les opportunités et le potentiel d'exportation, nouer des contacts et faire découvrir le savoir-faire styrien.

Photo : VNA

Selon Robert Brugger, directeur général du Centre d'internationalisation de Styrie (ICS), après le ralentissement de la pandémie, le Vietnam retrouve désormais une trajectoire de croissance remarquable.



« Nous voyons de grandes opportunités pour nos entreprises dans les domaines des technologies énergétiques et environnementales, de la conception et de la construction et de tout ce qui concerne les technologies vertes », a indiqué la ministre de l'économie Barbara Eibinger-Miedl.



Selon l’article, l'industrie connaît une croissance particulièrement forte au Vietnam, avec de nouvelles usines qui voient le jour à Hanoï et Ho Chi Minh Ville notamment. En conséquence, les exigences en matière d'infrastructures et de solutions environnementales augmentent. Et c'est là que les entreprises styriennes peuvent certainement marquer des points.-VNA