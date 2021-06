Photo: VNA

Sydney (VNA) - De nombreuses entreprises de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud sont conscientes des opportunités et des potentiels commerciaux du marché vietnamien, et ont exprimé leur désir de participer aux secteurs de l'agritech, de l'alimentation et des boissons au Vietnam.

Une croissance économique rapide et durable, une bonne éducation, une classe moyenne en forte croissance ont fait du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré Karla Lampe, représentante de l’agence Investment NSW, lors d’un webinaire récemment organisé.

Ces dernières années, la Nouvelle-Galles du Sud a renforcé sa coopération avec des localités vietnamiennes. L'État australien a signé un protocole d'accord avec Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir les activités commerciales et d'investissement entre les deux localités.

Au début de 2021, l’Investment NSW a nommé un représentant au bureau de l'Austrade à Ho Chi Minh-Ville.

Actuellement, le Vietnam est le 9ème partenaire commercial de la Nouvelle-Galles du Sud et les deux parties souhaitent augmenter ce rang dans un proche avenir.

Lors d’une récente consultation de l’Investment NSW, les entreprises locales ont déclaré avoir identifié l'agritech, l'alimentation et les boissons comme leurs secteurs cibles au Vietnam.

Selon Rebecca Ball, consule générale adjointe d'Australie au Vietnam et au Cambodge, au premier trimestre, les exportations agricoles de l'Australie vers le Vietnam ont augmenté de 44% en glissement annuel. Le Vietnam est susceptible de devenir cette année le cinquième marché d'exportation de produits agricoles de l'Australie, contre le huitième actuellement. -VNA