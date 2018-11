Des élèves hanoïens médaillés lors du premier concours scientifique international ISC en Malaisie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les 60 élèves de la capitale participant au premier concours scientifique international ISC (International Science Competition 2018) en Malaisie ont tous remporté des médailles, a annoncé le Service municipal de l’Education et de la Formation.



Dans les catégories d'individus, les élèves hanoïens ont décroché quatre médailles d’or, neuf d’argent, 24 de bronze et 23 prix d’encouragement. Les médailles d’or ont été remportées par Dang Huu Hoang Nguyen, Trinh Dieu Linh du collège Trung Vuong, Nguyen Le Ha Anh et Le Thao Linh du collège Ngo Si Lien.



En équipes, le Vietnam a décroché deux médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze.



L’ISC 2018 a été organisé du 24 au 27 novembre à Penang, en Malaisie. Cette première édition a réuni 105 élèves venus du Vietnam, de Malaisie, d’Indonésie et des Philippines. -VNA