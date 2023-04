Cao Bang (VNA) - Grâce aux cours d’alphabétisation lancés par les autorités locales et mis en œuvre par les unités de la police, 12 ménages issus de l’ethnie Mông résidant dans la commune de Lung Sap, située dans le district de Quang Hoa de la province septentrionale de Cao Bang, ont appris à lire et à écrire en langue vietnamienne.

Des efforts pour l'alphabétisation des Mông à Cao Bang. Photo: VOV

Les cours d'alphabétisation sont dispensés chez Phung Van Linh, un habitant de Lung Sap. Les voix de Linh et des autres apprenants résonnent dans sa petite maison, mêlées de rires, et atténuent les bruits de la forte pluie à l'extérieur. En raison des difficultés financières de sa famille, Linh n'a pas pu aller à l'école quand il était jeune. Assoiffé de "mots", il a volontairement proposé d'ouvrir une classe de langue vietnamienne chez lui lorsqu'il a appris que les autorités cherchaient un lieu pour en ouvrir une pour les villageois.



"Je ne suis jamais allé à l’école... mais j'en ai vraiment envie, alors lorsque j'ai entendu dire que les autorités communales souhaitaient mener des cours d'alphabétisation pour les habitants locaux, les villageois et moi-même étions très heureux. Après avoir suivi ces cours, je peux désormais écrire mon propre nom et beaucoup d'autres mots", s’est réjoui Linh.



Hoang Van May est également né dans une famille défavorisée et a dû travailler depuis son enfance pour aider ses parents et subvenir à ses besoins. À l'âge de 25 ans, il était donc toujours analphabète. Après avoir entendu parler d'une classe gratuite d'alphabétisation, il a décidé d'y assister. Bien qu'il travaillait loin, il arrivait toujours très tôt à chaque cours et était l'un des élèves les plus assidus de la classe. Sortir de l'analphabétisme était son rêve, et il a travaillé dur pour le réaliser.



"Je tiens à exprimer ma gratitude envers les autorités locales pour avoir organisé cette classe, ainsi qu'envers les enseignants qui nous ont aidés. Grâce à leur soutien, nous avons acquis des compétences de lecture et d'écriture presque suffisantes pour participer au concours qui nous permettra d'obtenir nos permis de conduire", s'est-il félicité.



Les Mông de Lung Sap habitent des collines éloignées et pauvres en ressources. En raison de leur analphabétisme et d'un manque d'informations, ils sont souvent vulnérables aux forces hostiles qui les incitent à participer à des organisations illégales telles que celle dirigée par Duong Van Mình.

Les policers du district de Quang Hoa préparent la classe d'alphabétisation. Photo: VOV



Afin de résoudre la racine du problème, la police du district de Quang Hoa, en collaboration avec d'autres organes compétents et sous l'égide des autorités locales, a lancé depuis la fin de l'année 2022 des cours d'alphabétisation gratuits. Malgré le manque de ressources matérielles, des policiers, formateurs et fonctionnaires du district se sont relayés pour dispenser des cours en personne, comme l'a déclaré Vu Trân Chinh, sous-chef de la police du district de Quang Hoa.



"Nous avons dû mobiliser, persuader et encourager activement les habitants locaux à surmonter leur complexe d'infériorité et à participer régulièrement à ces cours d'alphabétisation. À travers cette classe, nous espérons que les minorités ethniques pourront apprendre à lire et à accéder à des informations précises pour distinguer le vrai du faux, afin qu'elles ne soient plus incitées à participer à des activités illégales ou superstitieuses organisées par des groupes tels que celui de Duong Van Mình", nous a-t-il confié.

Les cours ont lieu chaque soir du lundi au jeudi dans la commune de Lung Sap, malgré de nombreuses difficultés. La persévérance des autorités locales, soutenue par la motivation inspirante d'apprenants tels que Linh et May, a encouragé d'autres Mông à suivre les cours. Les enseignements sont adaptés aux besoins et aux niveaux des habitants locaux, a confirmé Nguyên Dai Thang, chef adjoint de la commission de la propagande du Comité du Parti du district de Quang Hoa.



"Apprendre à lire et à écrire aux Mông demande beaucoup d'efforts et de travail, car beaucoup d'entre eux sont âgés et ne parlent que leur langue ethnique et non le vietnamien. Les enseignants ont ainsi dû apprendre leur langue pour faciliter la communication. Cependant, les Mông sont vraiment déterminés à sortir de l'analphabétisme et ne manquent aucun cours", a-t-il souligné.

Pour se rendre en classe, les enseignants doivent parcourir plus de 3 km de routes de montagne, et parfois marcher à pied lorsqu'il pleut, a constaté Bê Truong Giang, officier de police du district de Quang Hoa. Malgré les difficultés, il estime que ce travail est à la fois difficile et significatif.



"Je suis très honoré de faire partie de l'équipe d'enseignants qui dirige et maintient les cours d'alphabétisation dans la commune de Lung Sap. En voyant les Mông apprendre à lire et à écrire progressivement, nous sommes motivés à surmonter toutes les difficultés. Nous sommes conscients que ce travail est essentiel pour les aider à améliorer leurs conditions de vie", a-t-il déclaré.

Ces cours d'alphabétisation ont également permis aux Mông de s'informer sur les avancées techniques dans l'agriculture et l'élevage, ce qui peut aider à améliorer leurs conditions de vie et à sortir de la pauvreté. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont l'alphabétisation peut avoir un impact positif sur la vie des personnes et de la communauté dans son ensemble. -VOV/VNA