Hanoi (VNA) – En dépit de milliers d’années d’histoire, la médecine traditionnelle du pays est loin d’être à la hauteur de son potentiel. Pour la développer, des politiques d’investissement et de gestion s’avèrent nécessaires.

Un jardin de plantes médicinales à Nam Dinh (Nord). Photo: VNA

Des chiffres du Département de gestion de la médecine et de la pharmacie traditionnelles (ministère de la Santé) montrent qu’en 2017, le pays comptait 63 hôpitaux de médecine traditionnelle, que 92% des hôpitaux étaient dotés d’une faculté de médecine traditionnelle, et que 85% des postes sanitaires proposaient des consultations et traitements basés sur cette science ancestrale. S’y ajoutent 18.900 cabinets de diagnostic et centres de traitement privés.Des investissements modestesCependant, face à la prééminence de la médecine moderne, la médecine traditionnelle devient de plus en plus anecdotique dans le paysage médical du pays.Selon la définition officielle de l’Organisation mondiale de la santé, la médecine traditionnelle "se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, de parties d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et d’exercices manuels - séparément ou en association - pour soigner, diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la santé”.C’est un fait, la plupart des établissements de médecine traditionnelle attirent peu de patients. Malgré sa longue histoire et un réseau de praticiens assez dense réparti sur l’ensemble du territoire, la médecine traditionnelle souffre d’un certain désintérêt. En premier lieu de l’État, qui lui accorde, il faut bien le reconnaître, peu de crédits. Ainsi, la plupart des établissements médicaux de ce genre ne bénéficient pas d’investissements publics. Cela se traduit par des équipements démodés et des durées de traitement très longues, qui découragent les malades.Selon des données du Département de gestion de la médecine et de la pharmacie traditionnelles, en 2017, le nombre de consultations en médecine traditionnelle, seule ou avec la médecine occidentale, représentait 4,1% des consultations médicales dans l’en-semble des établissements sondés au niveau central, 11,7% au niveau provincial, 13,4% au niveau du district et 28,5% au niveau de la commune."La médecine traditionnelle vietnamienne souffre d’une certaine désaffection de la part des patients, qui se tournent surtout vers la médecine moderne, et ce même pour des problèmes mineurs", reconnaît la ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên. "Beaucoup de Vietnamiens sont peu informés sur les possibilités de la médecine traditionnelle, dont les activités de communication mériteraient d’être renforcées. Le manque de ressources médicinales de qualité est un autre problème".