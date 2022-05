La délégation de dirigeants rend hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, le 19 mai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de dirigeants du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), de la Présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, jeudi 19 mai, à l’occasion du 132e anniversaire de la naissance du grand leader vietnamien (19 mai 1890).

La délégation comprenait notamment le président Nguyen Xuan Phuc, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le permanent du Secrétariat du Parti Vo Van Thuong, et Do Van Chien, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV.

Photo: VNA

Plusieurs autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat étaient également présents.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh", avant d’aller présenter des offrandes d’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.

La délégation au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son. Photo: VNA

Dans la matinée du même jour, des délégations de la Commission militaire centrale, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique et de Hanoï sont également allées rendre hommage au Président Ho Chi Minh et aux Morts pour la Patrie.

Le Président Ho Chi Minh a consacré toute sa vie à l’indépendance et à la liberté de son pays, comme au bonheur de son peuple. Il a conduit le Parti et le peuple vietnamiens à des victoires glorieuses. –VNA