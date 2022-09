Vientiane (VNA) - Le ministre de la Défense Phan Van Giang a rendu mardi 13 septembre à Vientiane des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith et au Premier ministre lao Phankham Viphavanh.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) et le ministre de la Défense Phan Van Giang, à Vientiane, le 13 septembre. Photo: VNA

Le ministre Phan Van Giang a affirmé aux dirigeants lao que le Vietnam chérit et s’efforce toujours de maintenir et de développer ses relations spéciales et fidèles avec le Laos, qui sont vitales pour le régime politique de chaque pays.Il a remercié le Parti, le gouvernement, le peuple et le ministère de la Défense du Laos d’avoir créé des conditions favorables pour la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Laos.Le ministre a également exprimé l’espoir que le Parti, le gouvernement et l’Assemblée nationale du Laos continueront de fournir un mécanisme et un soutien politique aux entreprises vietnamiennes, y compris les entreprises militaires, pour opérer au Laos dans des domaines tels que les télécommunications, les technologies de l’information, la transformation numérique et la construction.