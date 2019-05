Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, dans la province septentrionale de Bac Ninh. Photo :VNA

Hanoï (VNA) - A l’approche de la 7e session de l’Assemblée nationale, Nguyên Van Binh, chef de la Commission économique centrale du Parti communiste du Vietnam (PCV), a conduit mercredi une délégation parlementaire à Bô Trach, un district rattaché à la province centrale de Quang Binh, pour rencontrer son électorat.



Il a informé les électeurs de la situation socio-économique du pays, de la réalisation des promesses qui avaient été prises lors de la dernière session de l’Assemblée nationale, et pris note de leurs demandes.



Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, s’est quant à lui rendu à Quê Vo, dans la province septentrionale de Bac Ninh. Les électeurs se sont particulièrement intéressés aux questions relatives au développement économique, à la garantie du bien-être social, à la protection de l’environnement, à la sécurité de la circulation et au perfectionnement du système juridique.



La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh est, de son côté, allée à la rencontre des électeurs de la province méridionale de Vinh Long. Elle les a rassurés de la ferme volonté du Parti et de l’État de combattre la corruption, les invitant à dénoncer les individus corrompus.-VOV/VNA