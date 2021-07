Le ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn a déclaré encourager les contributions américaines aux efforts de l’ASEAN visant à mettre fin au COVID-19 et à minimiser ses impacts.

Selon un communiqué publié le 14 juillet par le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale sur les résultats de la conférence spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN - États-Unis tenue le même jour, Prak Sokhonn a appelé les parties concernées en Mer Orientale à faire preuve de retenue, à ne pas compliquer la situation et à régler des différends par les mesures pacifiques, respectant le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982.

De son côté, le ministre malaisien des Affaires étrangères Hishammuddin Tun Hussein a exhorté l’ASEAN et les États-Unis à intensifier leur coopération dans la relance de leurs économies et la réparation des dommages causés par le coronavirus.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères Hishammuddin Tun Hussein. Photo: VNA

Il a souligné l’importance de maintenir les échanges commerciaux bilatéraux avant d'appeler les États-Unis à soutenir l'ASEAN dans le traitement du problème de la santé mentale, qui est un domaine d'intervention crucial pour lutter contre les impacts socio-économiques de la pandémie.

D'autres domaines dans lesquels l'ASEAN et les États-Unis peuvent renforcer leur coopération comprennent la cybersécurité, le développement numérique et la criminalité transnationale, a-t-il déclaré. -VNA