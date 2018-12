Des dirigeants de Hanoi et l’archevêque de l'archidiocèse de Hanoi, le Mgr Joseph Vu Van Thien.



Hanoi (VNA) – Hoang Trung Hai, secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, et Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire municipal, ont reçu le 19 décembre le Mgr Joseph Vu Van Thien, récemment nommé archevêque de l'archidiocèse de Hanoi.

Lors de la réception, le Mgr Joseph Vu Van Thien a affirmé sa détermination à œuvrer pour préserver et développer les relations entre l'archidiocèse de Hanoi et l'administration municipale.

Il a exprimé le souhait que les dirigeants de Hanoi continuent à recevoir des soutiens pour qui’il puisse accomplir efficacement ses missions confiées par le pape François.



De son côté, Hoang Trung Hai a souhaité que l'archidiocèse de Hanoi, les dignitaires et la communauté catholique participent activement au développement de la capitale.



Pour sa part, Nguyen Duc Chung a annoncé que la ville souhaitait toujours recevoir le soutien de tous les citoyens, dont les catholiques, dans le développement socio-économique et la construction de la capitale moderne et civilisée.



A cette occasion, les dirigeants de Hanoi ont transmis leurs voeux de Noël aux dignitaires et fidèles catholiques. -VNA