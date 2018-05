Hanoi (VNA) – La membre du Bureau politique et présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh ont rencontré vendredi 4 mai respectivement les électeurs du district de Phong Diên de la ville de Cân Tho, et du district de Duc Hoà de la province de Long An, dans le Sud.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân s'exprime lors de sa rencontre avec des électeurs de My Khanh, district de Phong Diên, Cân Tho. Photo : VNA

De la prévention de la corruption à la lutte contre la contrefaçon, à la garantie de la sécurité sanitaire des aliments et au développement touristique, en passant par la rationnalisation de l’effectif du personnel, la pension de retraite et le projet de taxe sur l’habitation d’une valeur supérieure à plus de 700 millions de dôngs, les électeurs ont soulevé de nombreuses questions d’actualité.



Les électeurs ont également formulé des propositions et demandes relatives à leur localité, comme par exemple, la contruction des berges de la rivière de Cân Tho qui s’érodent dans la commune de My Khanh.



La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân avec des électeurs de la commune de My Khanh, district de Phong Diên de la ville de Cân Tho. Photo : VNA

La dirigeante vietnamienne a également jugé pertinente la nécessité d’élaborer un ensemble de critères communs pour les éco-cités et indiqué envoyer une demande en ce sens au ministère de la Construction.



Faisant part de la politique de l’Etat de faire du tourisme un secteur économique de pointe, elle a recommandé de sensibiliser la population à la recherche des formes et modes diversifiées pour attirer les touristes.



