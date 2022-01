Des diplomates étrangers en "ao dai" prennent une photo lors de leur visite au village de Duong Lam le 23 janvier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Près de 30 ambassadeurs étrangers et représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales à Hanoï ont visité le 23 janvier l'ancien village de Duong Lam, en banlieue de Hanoï, et se sont penchés sur des activités du Nouvel An lunaire vietnamien.

Il s'agit d'une activité du programme "Happy Tet 2022" organisé par le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï en collaboration avec le Comité populaire de Son Tay.

Les participants ont découvert un espace de marché traditionnel de la fête la plus importante du Vietnam avec des stands présentant des spécialités locales et des produits artisanaux. Ils ont également participé à un événement mettant en vedette des activités culturelles traditionnelles du Têt, dont calligraphie, jeux populaires.

Des mets typiques du Nouvel An lunaire vietnamien ont également été offerts aux invités étrangers qui se sont en outre penchés sur les coutumes et pratiques traditionnelles, ainsi que sur les métiers traditionnels de la localité.



L'événement culturel annuel de cette année a été organisé pour présenter les valeurs culturelles traditionnelles du peuple vietnamien, ainsi qu’une destination touristique attrayante en banlieue de Hanoï, auprès d'amis étrangers.-VNA