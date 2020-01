Des représentants de la province cambodgienne de Preah Shihanouk avec le vice-président du comité populaire de la province de Kiên Giang, Mai Anh Nhin (à droite). Photo : VNA

Kiên Giang (VNA) – De nombreuses délégations cambodgiennes ont visité et formulé des vœux du Nouvel An lunaire 2020 (Têt de l’année du Rat), aux autorités de la province méridionale de Kiên Giang.

Des représentants des provinces cambodgiennes de Takeo, Kampot, Preah Shihanouk, Koh Kong et Kep, du commandement de la Gendarmerie royale du Cambodge, de la Police nationale du Cambodge… ont exprimé leur admiration devant les réalisations socioéconomiques obtenues par Kiên Giang en 2019.

Ils ont proposé aux deux parties continuent de maintenir et rendre plus efficaces des programmes de coopération entre Kiên Giang et des localités cambodgiennes, en matière de défense, de sécurité, de transfert de connaissances scientifiques et de technologies, d’agriculture, de santé, d’éducation et de tourisme.

Des responsables de Kiên Giang ont exprimé leurs remerciements et demandé aux délégations cambodgiennes de transmettre leurs salutations aux responsables et populations de localités cambodgiennes.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’édifier une frontière de paix, d’amitié, de bien collaborer au maintien de la sécurité et de l’ordre social dans des zones frontalières terrestres et maritimes ainsi que de respecter et d’appliquer sérieusement les accords et traités déjà signés par les gouvernements vietnamien et cambodgien. -VNA