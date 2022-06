Visiteurs à l'exposition. Photo: VNA



Thua Thiên-Huê (VNA) – Une exposition présentant des copies de sceaux de la dynastie des Nguyên a ouvert ses portes le 10 juin dans la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê, au Centre. Elle donne au public un aperçu général de la gestion administrative sous la dernière dynastie impériale vietnamienne.

Cette exposition présente 32 copies de sceaux en céramique fabriquées par l’artisan Trân Dô du village de la céramique de Bat Tràng à Hanoï, selon des modèles conservés au Musée national d’histoire du Vietnam.

L’événement présente au public des copies de sceaux de l'Empereur, de l’Impératrice, des Princes et altesses…, de la dynastie des Nguyên. Il contribue à retracer une partie de l’histoire de la dernière dynastie impériale vietnamienne.

Selon le Centre de conservation des monuments de Huê, en 143 années d'existence (1802 - 1945), la dynastie des Nguyên a fait produire plus d’une centaine de sceaux en or, en argent ou en pierres précieuses. Plus précisément, on a dénombré 12 sceaux sous le règne de Gia Long (1802-1820), 15 sous le règne de Minh Mang (1820-1840), 10 sous le règne de Thieu Tri (1841-1847) et 15 sous celui de Tu Duc (1848-1883). Sous les règnes de Kien Phuc (1884) et Ham Nghi (1885), il y en avait un chacun. Cinq sceaux ont été produits sous le règne de Dong Khanh (1885-1888), 10 sous le règne de Thanh Thai (1889-1907), 12 sous le règne de Khai Dinh (1916-1924) et 8 sous le règne de Bao Dai (1925-1945). Malheureusement, certains sceaux ont été volés ou détruits. Actuellement, 85 sceaux sont conservés au Musée national d'histoire du Vietnam.

Organisé par le Centre de conservation des monuments de Huê en écho au Festival de Huê 2022 prévu fin juin, l'exposition se poursuit jusqu'à fin 2022.

Photo: VNA



Le sceau était apposé sur les documents officiels et confirmait la légalité de celui-ci. Le sceau est apparu très tôt au Vietnam. Sous le règne des rois Hùng, il y a plus de 4.000 ans, les chefs des tribus en utilisaient déjà. Mais le matériel le plus abondant provient du règne des 13 rois de la dynastie des Nguyên (1802-1945). Les documents administratifs tels que placets, requêtes, édits et ordonnances, par exemple... étaient approuvés et scellés personnellement par le roi avec de la peinture rouge.

Sous la dynastie des Nguyên, de nombreux types de sceaux furent utilisés. Chacun avait ses propres règles strictes dans le façonnage, la dénomination, la gestion et l'utilisation...

La dynastie des Nguyên est la dernière dynastie impériale au Vietnam. Elle a compté 13 souverains qui régnèrent sur le pays de 1802 à 1945. Sa terre d’origine est la province de Thanh Hoa, au Centre.



À la fin de la dynastie des Lê, en 1802, les Nguyên s’emparèrent du pouvoir et unifièrent le pays, lui donnèrent le nom de «Viêt Nam» (Sud des Viêt). Nguyên Phuc Anh devient le premier empereur sous le nom de Gia Long, fondant ainsi la dynastie des Nguyên qui règna jusqu’à l’abdication de Bao Dai en 1945. Les empereurs des Nguyên sont Gia Long (1802–1820), Minh Mang (1820–1841), Thiêu Tri (1841–1847), Tu Duc (1847–1883), Duc Duc (1883), Hiêp Hoà (1883), Kiên Phuc (1883–1884), Hàm Nghi (1884–1885), Dông Khánh (1885–1889), Thành Thai (1889–1907), Duy Tân (1907–1916), Khai Dinh (1916–1925) et Bao Dai (1926–1945), selon Wikipedia.

La dynastie des Nguyên établit sa capitale à Huê. Dernière capitale du Vietnam sous la dynastie des Nguyên, entre 1802 et 1945, elle a été classée au patrimoine culturel mondial en 1993.

"Les deux premiers empereurs Nguyên, Gia Long et Minh Mang, décidèrent de transformer Phu Xuân en capitale du Vietnam, ainsi fut née la citadelle de Huê. La ville joua un rôle extrêmement important en tant que capitale politique du pays. Devenue la résidence impériale et le siège de la cour, Huê acquit un grand prestige et un grand raffinement qui se traduisirent notamment dans la musique, la gastronomie et l’architecture", selon l’historien Lê Van Lan.

De 1802 à 1945, Huê fut la capitale du Vietnam réunifié sous l’administration des 13 rois Nguyên. Au cours de cette période, de très nombreux ouvrages architecturaux de grande valeur furent construits.-VNA