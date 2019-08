Quang Ninh (VNA) – Le homestay T&N, dans la province de Quang Ninh, a la particularité d’être constitué de 26 containeurs. Une architecture particulièrement atypique qui attire les amateurs d’expériences singulières.

Le homestay T&N est situé dans une zone touristique très animée de Ha Long. Photo : CVN

Situé dans la zone 9A du quartier de Bai Cháy, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est), le homestay (hébergement chez l’habitant) T&N s’étend sur 500 m², avec 26 chambres de tailles diverses. Il s’agit en fait de 26 grands et petits conteneurs empilés sur quatre niveaux, assemblés de manière habile et esthétique."Les services de homestay en containeurs constituent un modèle de haute qualité environnementale, qui peut durer jusqu’à 50 ans. De plus, leur construction n’exige pas un grand capital d’investissement et ne prend pas beaucoup de temps. De ce fait, j’ai décidé d’y investir dans cet endroit très animé de Ha Long en raison de la demande touristique croissante", explique Dang Ngoc Tuân, propriétaire du homestay T&N.Une structure originaleD’après lui, seulement quatre mois et environ 8 milliards de dôngs furent nécessaires pour concrétiser ce projet d'"hôtel 3 étoiles", alors qu’une telle construction en dur demande un an et demi et 15 milliards de dôngs, outre "un impact significatif sur l’environnement touristique environnant".Ces boîtes métalliques sont disposées par alternance et reliées par des couloirs et escaliers en fer, leur donnant une allure moderne et dynamique. Télé, sofa, armoire, bureau, salle de bains, balcon et connexion wifi assurent un confort équivalent aux chambres d’hôtel.Décoré par des lampes colorées et des pots de fleurs, T&N contient un espace étonnant et féérique, notamment le soir. De la terrasse de l’immeuble, on peut contempler toute la beauté de la baie de Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Un véritable espace de relaxation pour tous ceux qui aiment séjourner dans les homestays."Comme j’adore découvrir de nouvelles terres et leurs cultures, ce modèle de homestay me convient parfaitement. Notre famille passe de temps en temps le week-end chez T&N, où nous allons souvent au marché et cuisinons nous-mêmes. Les séjours ici nous permettent d’avoir de nouveaux amis qui partagent les mêmes intérêts ainsi que des expériences dans la vie", partage une touriste de Hanoï.Le homestay T&N attire non seulement des Vietnamiens mais aussi un grand nombre de voyageurs chinois, sud-coréens, américains et britanniques.Prochainement, Dang Ngoc Tuân compte construire dix autres homestays séparés, cette fois-ci en bois, entièrement équipés, sur 400 m², afin de satisfaire les visiteurs qui préfèrent passer leurs vacances dans un espace privé. – CVN/VNA