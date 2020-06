Affiche de l'événement. Photo: VCCA

Hanoï (VNA) – Une exposition numérique intitulée «Image et distance» se déroule du 31 mai au 31 juillet au Centre d’art contemporain Vincom VCCA, à Vincom Mega Mall Royal City, arrondissement de Thanh Xuân, à Hanoï.

«Image et distance» présente les versions numériques de seize œuvres réalisées par les artistes autrichiens Gustav Klimt et Egon Schiele via des projecteurs, des moniteurs, des ordinateurs et des téléphones portables.

C’est la première fois que des œuvres de ces deux artistes emblématiques sont affichées de manière numérique aux amateurs d’art vietnamiens. La plupart des œuvres exposées ont été créées au début du 20e siècle.

Chargé par le Fonds pour le développement artistique de Vincom, le VCCA poursuit trois buts principaux, à savoir la préservation et collection du patrimoine culturel et artistique national des œuvres de grandes valeurs, la création d’espaces d’exposition au service du commerce artistique professionnel et enfin l’établissement de ces œuvres précieuses. –VNA