Bucarest, 6 mars (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Roumanie, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens, a d’ores et déjà accueilli quelque 800 ressortissants vietnamiens évacués d'Ukraine.

Des centaines de Vietnamiens d'Ukraine sont arrivés sains et saufs en Roumanie . Photo : VNA

Cependant, le nombre réel pourrait être revu à la hausse car de nombreuses personnes n’ont pas encore contacté l'ambassade ou les associations de Vietnamiens en Roumanie.

L’ambassade du Vietnam en Roumanie a réagi rapidement, a fait savoir l’ambassadeur Dang Trân Phong. “Nous avons aidé les citoyens vietnamiens à remplir les formalités administratives et leur avons apporté des soutiens utiles. Aucun citoyen n'a été laissé en rade”, a-t-il assuré.

Plus de 170.000 personnes ont fui l'Ukraine vers la Roumanie depuis le 5 mars.

Le gouvernement vietnamien a récemment approuvé la politique visant à organiser des vols pour ramener les Vietnamiens d'Ukraine chez eux.



Avec un esprit d'humanité et accordant la plus haute priorité à la protection des citoyens vietnamiens, le gouvernement autorise l'organisation de vols de rapatriement des Vietnamiens et des membres de leur famille.

Selon les prévisions, deux vols rapatriant des Vietnamiens d'Ukraine partiront de Roumanie et de Pologne cette semaine.



Un vol, effectué par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, doit décoller de Roumanie le 7 mars et transporter 283 citoyens vietnamiens. Il devrait arriver à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï à midi le 8 mars.



L'autre vol, effectué par Bamboo Airlines, partira de Pologne le 9 mars avec 270 passagers à bord. Il est prévu d'arriver à l'aéroport international de Noi Bai le 10 mars au matin. - VNA