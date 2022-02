Hanoi (VNA) - L’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam engagé dans la mission de maintien de la paix des Nations unies avec l’unité de police constituée (FPU) du Ghana a récemment organisé le premier voyage caritatif de l’année à la prison centrale de Bentiu au Soudan du Sud.

L’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 donne des consultations médicales et offre des médicaments et instruments médicaux à la prison centrale de Bentiu et à ses détenus. Photo : BVDC2.3

Le voyage a été organisé à l’occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Têt (Nouvel An lunaire) du Tigre 2022.

La prison centrale de Bentiu est le plus centre pénitentaire de l’État d’Unité au Soudan du Sud, comptant plus de 120 détenus et faisant face à des pénuries de nourriture, de médicaments et de soins de santé pour les prisonniers.

En plus des colis d’aide et des produits de première nécessité, les médecins militaires vietnamiens ont fourni des examens et des médicaments gratuits aux prisonniers et ont remis des fournitures médicales aux gardiens de la prison.

Le lieutenant-colonel Trinh My Hoa, directeur de l’hôpital, a déclaré que le personnel de l’hôpital souhaitait s’associer aux unités de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) pour améliorer les conditions de vie dans la prison centrale de Bentiu, ne laissant personne de côté même s’ils sont les prisonniers.

Khalid Mohammed Mohammed Sanad Leila de la MINUSS, qui est le principal coordinateur de l’activité, a exprimé sa gratitude envers les bienfaits de la force de maintien de la paix du Vietnam.

Au cours de leurs 10 mois à Bentiu, l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 a organisé de nombreuses activités caritatives, telles que la remise de médicaments et de matériel médical à un hôpital local ; et la fourniture de kits de dépistage rapide du VIH/SIDA, le dépistage et les consultations sur la prévention du VIH/SIDA.

L’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 a également soutenu une opération chirurgicale d’urgence pour Médecins Sans Frontières dans le cadre d’une campagne de 10 jours. – VNA