Cabine de luxe à 2 lits dans un train sur la ligne Hanoi-Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La compagnie générale des chemins de fer du Vietnam a mis en service, le 9 juillet, de nouvelles cabines de haute qualité avec 2 lits sur la ligne Hanoi-Hô Chi Minh-Ville.



Les cabines traditionnelles de 4 et 6 lits ont été réaménagées en cabines de luxe de 2 lits. Ces cabines ont des lits plus grands et plus confortables et les passagers qui choisissent ce service pourront profiter de boissons et repas gratuits.



Ces cabines construites avec des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe sont plus stables, ignifugées et disposent d'un système de traitement des déchets.



Ces nouvelles cabines équipent les trains cinq étoiles SE1 et SE2 de la ligne Hanoi-Hô Chi Minh-Ville. -NDEL/VNA