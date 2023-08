Les Européens et les visiteurs en Europe aiment des voyages en train. Photo : Le routard avisé | Guide pour voyager en Europe avec un petit budget

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam, basée à Ho Chi Minh-Ville, est devenue le partenaire officiel au Vietnam de la société Rail Europe, spécialisée dans la fourniture de billets de train et de laissez-passer ferroviaires pour les voyages en Europe, dans le cadre d'un accord récemment signé.

Les parties concernées ont déclaré le 11 août que la société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam aiderait les passagers à réserver des billets de train et leur fournirait des conseils sur les circuits en Europe. Les passagers n'auront qu'à scanner les codes QR imprimés sur les billets en ligne pour accéder aux chemins de fer.

Richard Leonard, directeur général pour l'Asie et le Pacifique chez Rail Europe, a déclaré que l'Asie-Pacifique, y compris le Vietnam, était considérée comme un marché dynamique. La société basée à Paris étend ses opérations au Vietnam.

Avec cet accord, la société vise à conquérir le marché vietnamien prometteur, selon Richard Leonard.

Nguyen Khoa Luan, directeur de la société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam, a affirmé qu'en plus des liaisons aériennes, les services ferroviaires contribueraient à promouvoir les liaisons touristiques entre le Vietnam et l'Europe. -VNA