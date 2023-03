La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) Vu Viet Trang (gauche) remet le prix "Réalisation sportive de l'année". Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La cérémonie de remise du prix "Cống hiến" (Contributions) 2023 a eu lieu jeudi soir 30 mars, au théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville, sous les auspices du journal Thể thao & Văn hoá (Sports & Culture) de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).



C'est la première fois que des artistes et sportifs sont mis à l'honneur sur la même scène.



Dans la musique, le titre de la "Chanson de l'année" a été remis à "Bên trên tầng lầu" composé et interprété par Tang Duy Tân tandis que le titre du "Clip vidéo de l'année" est revenu à "Gieo quẻ" composé par Khac Hung et interprété par Hoang Thuy Linh et Den. Mono a remporté le titre de "Nouvel artiste de l'année".

La chanteuse Hoang Thuy Linh reçoit le titre de "Clip vidéo de l'année". Photo : VNA



Notamment, Tung Duong et Hoang Thuy Linh ont été nommés "Chanteur de l'année" et "Chanteuse de l'année". En outre, les titres de "Programme de l'année", "Album de l'année", "Producteur de l'année" et "Musicien de l'année" ont été décernés respectivement à My Tam, Hoang Thuy Linh, DTAP et Khac Hung.

Dans le sport, les organisateurs ont décerné le prix "Jeune sportif de l'année" au footballeur Khuat Van Khang, le prix "Personnalité sportive de l'année" à la coureuse de demi-fond Nguyen Thi Oanh. Le titre de "Réalisation sportive de l'année" est revenu à l'équipe féminine de football du Vietnam qui a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

Le Xuan Thanh, rédacteur en chef du journal Thể thao & Văn hoá (Sports & Culture) et chef du comité d'organisation du Prix "Cống hiến" 2023. Photo: VNA



Lancé en 2005, le prix "Cống hiến" est une sorte de "Grammy" à la sauce vietnamienne. En près de deux décennies de développement, le comité d'organisation a ajusté le nombre de catégories, le nombre de journalistes participant au vote, ou certaines autres réglementations pour répondre aux besoins du public. Le prix a conservé son prestige et sa qualité et s'est fortement adapté aux nouveaux développements de la scène musicale nationale.

Cette année, le comité d'organisation a décidé d'élargir la portée et la taille du prix et d'améliorer la méthode de vote. Il a appliqué pour la première fois le système de vote Bvote pour recueillir les opinions du public, dans un souci de plus d'objectivité.-VNA