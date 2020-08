Thai Nguyen, 4 août (VNA) - Une délégation d’ambassadeurs et de chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger s’est rendue le 4 août dans la province de Thai Nguyen au Nord pour travailler avec des responsables locaux.

Les deux parties ont discuté des questions concernant la connexion d’investissement, la coopération internationale entre la localité et les pays étrangers, la promotion des projets mis en œuvre dans la province, l’appel des investissements dans l’agriculture high-tech, la coopération dans la formation et l’éducation.

Les responsables de Thai Nguyen ont souhaité que ces ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger prêtent attention à la présentation de leur localité aux investisseurs dotés de fortes compétences en termes de fonds et technologies modernes, respectueux de l’environnement… Ils ont cité les secteurs nécessitant des investissements comme les technologies de l’information, les logiciels, le tourisme, l’agriculture high-tech, la transformation de thé, l’élevage… Ils ont espéré l’assistance des ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger dans les exportations de produits phares comme thé, métaux ferreux, produits textile-habillement.

Selon le président du Comité populaire de Thai Nguyen Vu Hong Bac, la province a atteint une croissance de 2,63% au cours des sept premiers mois de l’année malgré l’épidémie de COVID-19. Les recettes budgétaires ont atteint 7.302 milliards de dongs, soit 46,9% du plan annuel.

La province entretient des relations de coopération avec certaines localités comme Gyeongsangbykdo (République de Corée), Luang Prabang (Laos), Linkoping (Suède). Elle resserre ses liens entre l’Union des organisations d’amitié de Thai Nguyen et les associations d’amitié membres comme l’Association d’amitié Vietnam-Laos, l’Association d’amitié Vietnam-République de Corée, l’Association d’amitié Vietnam-Russie.

La province recense 155 projets d’investissement direct étranger d’un fonds total de 8,2 milliards de dollars. Une soixantaine d’organisations internationales sont opérationnelles sur son sol, dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale. -VNA