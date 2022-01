Une voiture de Toyota de marque Vios. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 tout au long de 2021, le constructeur automobile japonais Toyota Motor Vietnam s'est efforcé toujours de maintenir ses activités de production et d'affaires et d’atteindre de nombreux résultats marquants.

Plus précisément, en 2021, Toyota a expédié 30.330 véhicules. Les ventes de Toyota ont atteint 69.002 véhicules (y compris les voitures Lexus), devenant leader du marché des voitures touristiques en 2021.

En plus, depuis sa présence au Vietnam, les voitures de Toyota de marques Vios et Corolla Cross figurent régulièrement dans le top des modèles les plus vendus avec des chiffres respectivement 19.933 et 18.411 véhicules.

Dans le secteur des services, Toyota a accueilli 1.138 932 clients, portant à 14,5 millions le nombre total de véhicules utilisant les services authentiques de Toyota. En 2021, Toyota continue d'étendre son réseau de filiales avec l’inauguration de 10 nouvelles filiales, portant le nombre total à 78, disséminées dans 40 villes et provinces du pays.

Durant ce même laps de temps, Toyota Vietnam a toujours assuré l'exportation de composants et de pièces détachées avec un chiffre d'affaires de 70,8 millions de dollars, en hausse de 38% par rapport par rapport à 2020. La société a versé plus de 1.001 millions de dollars au budget d'Etat.

Outre la production et les activités commerciales, Toyota Vietnam continue de maintenir des activités de contribution sociale annuelles. Surtout en 2021, cette coentreprise a soutenu 541.000 dollars à la province de Vinh Phuc dans le contrôle de la pandémie de COVID-19.

Pour réduire l'impact sur l'environnement et orienter vers l'objectif de devenir une « entreprise verte », l'année dernière, Toyota a réduit de 1.940 tonnes de CO2. En particulier, 100 % des fournisseurs de Toyota et 95 % des filiales ont appliqué avec succès le système de gestion environnementale ISO 14001. –VNA